Twitch partneri Quqco platformdan yasaklandı

Geçen her gün daha çok Twitch yayıncısı gardırop problemleri yüzünden yasaklama alıyor. Bu problemler genelde ya fazla açık giyinmekten ya da cinsel içerikten ortaya çıkıyor. Sıkıntıların ortaya çıkmasının en büyük nedenlerinden birisi de son günlerde popüler olan jakuzi yayınları. Fakat Twitch partneri Quqco 26 Mayıs’ta yasaklama aldığında jakuzi yayını yapmıyordu. Yazının devamında Quqco’nun yasaklanma sebebini ve ne zaman platforma dönüş yapacağını açıklıyoruz.

Quqco’nun NSFW (Not Safe For Work - İş İçin Uygun Değil) sorunu doğum gününden bir gün sonra, 26 Mayıs 2021 tarihinde yaşandı. Twitch yayıncısı, yayındaki kıyafetlerinden dolayı göğsünün açıldığı bir an yaşadı. Kendisinin bu olay sırasında kapatıcı bant taktığını da not düşmekte fayda var.

24 saatlik yasaklama alan Quqco, yasaklanmasıyla ilgili bazı bilgileri Twitter üzerinden paylaşarak jakuzi yayıncılarına da gönderme yaptı.

Aldığı yasaklamayı jakuzi yayıncıları ile karşılaştıran Quqco, onların kendisinden daha fazla vücut gösterdiğini belirtti ve kendisinin bir jakuzi yayını açtığı takdirde yasaklama alıp almayacağını sordu. Ek olarak “Jakuzi yayını açanlar kadar vücudumu göstermiyorum, sanırım bir sıkıntı yaşamamak için arka plana bir jakuzi eklemem lazım.” dedi.

Quqco daha önce iki yasaklama daha aldı ve bunların ikisi de NSFW sorunlarıydı. Hatta bunlardan bir tanesi Street Fighter karakteri için yaptığı Cosplayin fazla açık olmasından kaynaklanmıştı.

Quqco belki de göründüğü kadar masum olmayabilir, fakat tartışılması gereken bir sorun olduğu ortada. Bu olay yaşandığında bilgisayar karşısında oturmak yerine jakuzinin içinde olsa başına bir şey gelmeyecek miydi? Bu yalnızca Twitch’in cevap verebileceği bir soru.