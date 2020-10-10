Twitch cinsel saldırı, taciz ve ırkçılık suçlamaları altında

Eski bir Twitch çalışanı, başka bir çalışanın kendisini ‘fahişe’ olarak çağırıp tükürdüğünü ve bu durumu yönetime şikâyet ettiğinde suçlu kendisiymiş gibi muamele gördüğünü anlatıyor. Diğer çalışanlar Twitch'te geçirdikleri süre boyunca elle tacize maruz kaldıklarını veya zorla öpüldüklerini söyledi.

Eski bir Twitch çalışanı olayları şöyle anlatıyor: “Twitch defalarca cinsel, sözlü ve fiziksel taciz ve istismarı, ırkçılık olaylarını örtbas etti. Bu durum ofiste, etkinliklerde, toplantılarda, kapalı kapılar ardında sürdü. Firma içinde çok yaygın ve kaçamadığınız bir durumdu. Bunu etraftan da duyuyorduk. Çalışırken direkt olarak görebiliyorduk. Her şey ortadaydı ve bunu işin bir parçası gibi görüyorlardı.”

Bu yazının yayınlanması üstüne Twitch yetkilileri yazının yayınlandığı siteye bir açıklama metni gönderdi:

“Bu nitelikteki tüm iddiaları ister servislerimizde ister şirketimiz içinde son derece ciddiye alıyor ve uygun şekilde araştırmak ve ele almak için elimizden geldiğince hızlı çalışıyoruz. Aksini iddia eden her türlü söylen firma kültürü, liderliğimizi ve değerlerimizi yanlış temsil eder. Söylenen şeyler yıllar öncesinde yaşanmış şeyler ve bu durumlar karşısında çalışanlarımızı ve topluluğumuzu korumak için çok sayıda aksiyon aldık. Aynı şekilde bu konuda yatırım yapmaya ve kaynak ayırmaya devam edeceğiz.”