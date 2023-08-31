Twente - Fenerbahçe maçında gerginlik! Sarı kartlar havada uçuştu... İrfan Can Eğribayat önce korkuttu, sonra rakip taraftarları çıldırttı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Hollanda ekibi Twentenin konuğu oldu. De Grolsch Veste Stadı'nda başlayan maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çaldı. Maresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti üstlendi. 5-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini Dzeko'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe toplamda 6-1'lik skorla adını UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına yazdırdı.

İSMAİL KARTAL'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk maçın 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Mert Müldür, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, Kent, Batshuayinin yerlerine Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Dzeko’ya görev verdi. İsmail Kartal, Twente maçına şu 11'le çıktı: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.

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SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Twente maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkların bulunan Samet Akaydın, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor mücadelede yer almadı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR CEZA SEBEBİYLE TRİBÜNDE YOK

Fenerbahçeli taraftarlar, takımı desteklemek için De Grolsch Veste Stadı'na geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA tarafından Maribor maçında yaşanan olaylar sonrası verilen ceza sebebiyle tribünden takımı destekleyemezken stat önünde bir araya geldi. Karşılaşma öncesi stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, takımın girişi sırasında yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu.

Öte yandan Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Twente taraftarlarının arasında mücadeleyi takip etti.

TWENTE'DE 1 CEZALI, 2 SAKAT

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Twente'de ilk maçta kırmızı kart gören Youri Regeer cezası; Mees Hilgers ile ilk maçta forma giymeyen Joshua Brenet, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Joseph Oosting sahaya şu 11'le çıktı: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Ugalde, Vlap.

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GERGİN MAÇ! ÇOK SAYIDA SARI KART ÇIKTI

Twente ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sertlik ve gerginlik hakimdi. Maçta toplam 8 sarı kart çıktı. Bu kartların 5'ini Fenerbahçeli futbolcular gördü. İki takım futbolcuları bazı pozisyonların ardından sık sık tartışma yaşadı.

Twente, turun ilk maçına da sertlikle başlamış ve oyuncusu kırmızı kart görmüştü.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KORKUTTU

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, maçın 40. dakikasında rakibiyle çarpışıp yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ayağa kalkan İrfan Can, başı dönünce kendini yere bıraktı. Bir süre daha tedavi gören genç kaleci oyuna devam etti.

YABANCI MADDE ATAN TRİBÜNLERE İLK MAÇI HATIRLATTI

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İkinci yarı başlerken kendisine yabancı madde atan Twente taraftarlarına dönen İrfan Can Eğribayat, elleriyle ilk maçın skorunu (5-1) gösterdi.

BECAO, RAKİBİYLE GERGİNLİK YAŞADI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Becao, ilk yarının sonlarında rakip futbolcuyla bir gerginlik yaşadı. Yaşanan itişmenin ardından Becao sarı kart gördü.

SADECE İLK MAÇTAKİ SKORU SÖYLEDİM

Maçtan sonra yaşananlarla ilgili konuşan İrfan Can Eğribayat, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Ülke puanı için de çok önemliydi. Rakip taraftarlardan ziyade oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Bizim ilk maçta yaptığımız gibi durum ortaya çıkabilir diye devam ettiler. Yine hoş olmayan şeyler. Sadece ilk maçtaki skoru söyledim onlara" dedi.

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CENGİZ ÜNDER DEVREDE ÇIKTI, KING PENALTIYI KAZANDIRDI

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, ikinci yarıda yerii Joshua King'e bıraktı.

70. dakikada sol kanattan harika çıkan King, takımına penaltı kazandırdı.

İRFAN CAN KAHVECİ VE SZYMANSKI HAMLELERİ

İkinci yarının başında baskı yiyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Mert Hakan ve Tadic'i kenara alırken İrfan Can Kahveci ve Szymanski'yi sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takımda 83. dakikada İsmail'in yerine Djüku, 86. dakikada ise Dzeko'nun yerine Umut Nayir oyuna dahil oldu.