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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Tuzlaspor'da Taner Taşkın tekrar teknik direktörlüğe getirildi

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Tuzlaspor'da Taner Taşkın tekrar teknik direktörlüğe getirildi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da Taner Taşkın yeniden teknik direktörlük görevine getirildi.

İstanbul ekibinde Ali Tandoğan'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu Taner Taşkın'a emanet edildi.

Tuzlaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük için Taner Taşkın ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuzlasporda Ali Tandoğan görevinden ayrıldı
Tuzlaspor'da Ali Tandoğan görevinden ayrıldı

Tuzlaspor'da sezona başlayan Taner Taşkın, bir ay önce görevinden ayrılmıştı.

Tuzlasporda Taner Taşkın tekrar teknik direktörlüğe getirildi

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