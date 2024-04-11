×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tuzlaspor’da istifa! Bekir İrtegün...

Güncelleme Tarihi:

#Trendyol 1. Lig#Bekir İrtegün#Tuzlaspor
Tuzlaspor’da istifa Bekir İrtegün...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 15:07

Trendyol 1’inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor’da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Trendyol 1’inci Lig’de bitime 5 hafta kala averajla küme düşme hattının bir basamak üzerinde 15’inci sırada bulunan Tuzlaspor’da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden istifa etti.

Yaptığı açıklama ile görevini bıraktığını duyuran Bekir İrtegün, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor’a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınGöztepe’de Romulo Cardoso şov yapıyor 8 maçta 7 gol katkısı...Göztepe’de Romulo Cardoso şov yapıyor! 8 maçta 7 gol katkısı...Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınAltay’da Mustafa Denizli kolları sıvadı En kısa zamanda...Altay’da Mustafa Denizli kolları sıvadı! "En kısa zamanda..."Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trendyol 1. Lig#Bekir İrtegün#Tuzlaspor

BAKMADAN GEÇME!