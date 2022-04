Tuzlaspor ile Ümraniyespor yenişemedi

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar

15. dakikada Çekdar Orhan orta yuvarlaktan savunma arkasına topu gönderdi. Ceza sahası içinde Ahmet Yazar’ın gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahası içinde topla buluşan Ercan Coşkun’un vuruşunda Tuzlaspor savunması topu çizgiden çıkardı.

29. dakikada Ercan Coşkun’un sol taraftan yaptığı ortada Bammou’nun kafa vuruşu direğin solundan dışarı çıktı.

54. dakikada Ferhat’ın ceza sahasında Camara’ya eliyle yaptığı müdahale sonrası hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen del Valle, topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Eyüp

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Erkan Akbulut xx, Hüseyin Tetik xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Mehmet Coşkun xx (Samet Asatekin dk. 83 ?), İsmail Konuk xx, Erhan Kartal xx, Ferhat Öztorun xx, Lamine Diack xx, Mustafa Emre Can xx, Çekdar Orhan xx (Andrii Kulakov dk. 67 x), Gökhan Akkan xx, Ahmet Yazar xxx (Sedat Şahintürk dk. 83 ?), Safa Kınalı xx (Kadeem Harris dk. 59 x)

Yedekler: Philipp Angeler, Metincan Cici, Onat Kutay Kurt

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx (Stefano Napoleoni dk. 70 x), Alim Öztürk xx, Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Oğuz Gürbulak xx (Emre Nefiz dk. 70 x), Kartal Kayra Yılmaz xx, Yusuf Emre Gültekin xx (Atakan Üner dk. 82 ?), Idrissa Camara xx (Antonio Mrsic dk. 82 ?), Yonathan Del Valle xx, Yacine Bammou xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Faruk Can Genç, Fatih Şanlitürk, Mustafa Can Karagöz, Atalay Babacan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Ahmet Yazar (dk. 15) (Tuzlaspor), del Valle (dk. 56 pen.) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Ferhat Öztorun, Mustafa Emre Can (Tuzlaspor), Antonio Mrsic (Ümraniyespor)