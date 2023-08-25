Tuzlaspor - Eyüpspor maçı bilet fiyatı bu kez 21 bin TL! 50 bin TL'lik tarife olay olmuştu...

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Trendyol 1. Lig'de bu hafta sonu oynanacak Tuzlaspor - Eyüpspor maçı öncesi ev sahibi takım, geçmiş yıla benzer bir bilet tarifesi uyguladı.

Tuzlaspor yönetimi, Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak mücadele için geçtiğimiz yıl 50 bin TL olarak belirlediği deplasman tribünü bilet fiyatını bu sezon 21 bin TL olarak güncelledi. Ev sahibi takımın taraftarları ise bilet için 17 bin TL ödemek zorunda kalacak.

Geçtiğimiz yıl Eyüpspor cephesinin tepkisini çeken bilet fiyatı politikası sonrası Tuzlaspor'un bir kez daha yüksek rakam belirlemesi futbolseverler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, geçtiğimiz sezon sahası bakımda olan Tuzlaspor'a stadının kapılarını açarak jest yapmıştı.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDEN PAHALI

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının 1. kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği 50 bin TL'lik tarife dikkat çekmişti.

FAHİŞ FİYAT SONRASI TRİBÜNDE 0 TARAFTAR



Passo'dan maç bileti almak isteyen bir taraftar geçtiğimiz sezon bilete 50 bin TL ödeyecekti. Ancak Tuzlaspor-Eyüpspor maçında deplasman tribününden herhangi bir bilet satın alınmadı.

38 TL SANDI, 38 BİN ÖDEDİ

Bir vatandaş kredi kartıyla 38 TL zannedip ev sahibi takım tribününden 38 bin TL ödeyerek maç bileti satın aldı. Durumu sonradan anlayan vatandaş kulüple iletişime geçip parasının iadesini talep etti.