Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak? Karşılaşmanın yeni günü açıklandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda fırtına paniği Metrobüsler motosiklelilere duvar olduİstanbul'da fırtına paniği! Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu#İstanbul
Mustafa Cengize veda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...Mustafa Cengiz'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...#Mustafa Cengiz
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Son dakika... Valilik duyurdu Lodos nedeniyle İstanbulda yarın okullar tatilSon dakika... Valilik duyurdu! Lodos nedeniyle İstanbul'da yarın okullar tatil#Okul
Omicrona Türkiyede rastlandı mı Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladıOmicron'a Türkiye'de rastlandı mı? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı#Koronavirüs
Can kaybı maalesef artıyor İstanbul Valiliğinden flaş uyarıCan kaybı maalesef artıyor! İstanbul Valiliği'nden flaş uyarı#Hava Durumu
Maçta ilk gol geldi Mesuttan büyük hata...Maçta ilk gol geldi! Mesut'tan büyük hata...#Süper Lig
Meteorolojiden yeni açıklama... Hızı 100 kmyi aşacakMeteoroloji'den yeni açıklama... Hızı 100 km'yi aşacak#Meteoroloji
Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı Yaralanan olmadı...Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Yaralanan olmadı... #Fenerbahçe
Akkuyuda adım adım sona... Türkiyeyi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyorAkkuyu'da adım adım sona... 'Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor'#Mersin
Görenler şaşkına döndü Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadıGörenler şaşkına döndü! Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadı#Damat
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ebru Şallının babası toprağa verildiEbru Şallı'nın babası toprağa verildi#Ebru Şallı
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak? Karşılaşmanın yeni günü açıklandı!

#Spor Toto 1. Lig#Tuzlaspor#Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak Karşılaşmanın yeni günü açıklandı

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı İstanbul'da yaşanan fırtına nedeni ile ertelendi. Megakentte yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle karşılaşmanın tarihi farklı bir güne alındı. Spor Toto 1. Lig'de Vefa Stadyumu'nda oynanacak maçı izlemek isteyen sporseverler karşılaşmanın ne zamana ertelendiğini öğrenmek istiyor. Peki, Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler

Haberin Devamı

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zamana ertelendi? sorusu gelen son dakika kararın ardından merak konusu oldu. Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak 14. hafta mücadelesi ertelendi.

TUZLASPOR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Vefa Stadı'nın son halini inceleyen hakem Davut Dakul Çelik sahanın futbol oynamaya elverişsiz olması nedeniyle maçı erteledi.

Öte yandan maçın salı günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.

Ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan İstanbul ekibinin puanı 20 bulunurken, zirve mücadelesi veren Tuzlaspor, son 2 maçını kazanmıştı. 25 puanı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Tuzlaspor#Büyükşehir Belediye Erzurumspor

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen