Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak? Karşılaşmanın yeni günü açıklandı!

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Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zamana ertelendi? sorusu gelen son dakika kararın ardından merak konusu oldu. Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak 14. hafta mücadelesi ertelendi.

TUZLASPOR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Vefa Stadı'nın son halini inceleyen hakem Davut Dakul Çelik sahanın futbol oynamaya elverişsiz olması nedeniyle maçı erteledi.

Öte yandan maçın salı günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.

Ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan İstanbul ekibinin puanı 20 bulunurken, zirve mücadelesi veren Tuzlaspor, son 2 maçını kazanmıştı. 25 puanı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkmıştı.