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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Tuzlaspor 3-2 Adanaspor

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Tuzlaspor 3-2 Adanaspor
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TFF 1. Lig’in 24. haftasında Tuzlaspor, sahasında Adanaspor'u 3-2 yendi.

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Tuzlaspor, sahasında Adanaspor'u 3-2 yendi.

Stat: 15 Temmuz
Hakemler: Koray Gençerler, Emrah Ünal, Cemil Tunç
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin, İsmail Konuk (dk. Ömer Şişmanoğlu), Rotman, Anıl Karaer, Cajic, Muhammed Gönülaçar, Pucko (dk. 70 Onur Ayık), Gökcan Kaya, Carius (dk. 53 Ahmet Yazar), Thuram (dk. 90 1 Yohou)
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, İsmail Erdoğan (dk. 77 Furkan Şeker), Donkor, Hakan Cinemre, Canberk Dilaver (dk. 88 Evren Korkmaz), Celil Yüksel, Uğurcan Yazgılı, Ergin Keleş (dk. 64 Ahmethan Köse), Atalay Babacan (dk. 88 Serdar Özkan), Berkan Fırat, Ozegovic
Goller: Dk. 56 Anıl Karaer, Dk. 79 ve Dk. 87 (Penaltıdan) Thuram (Tuzlaspor), Dk. 32 Ozegovic, Dk. 69 Atalay Babacan (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 33 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90 5 Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor), Dk. 30 Uğurcan Yazgılı, Dk. 85 Celil Yüksel (Adanaspor)

Tuzlaspor 3-2 Adanaspor

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