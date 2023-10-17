Türkiye'nin usta golfçüleri Kaptanlık Kupası’nda buluştu

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Ustagolfçüler, 14-15 Ekim tarihlerinde Kemer Country Club’ın 12 senedir kaptanlığını yaptığı Erdem Kıramer ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Kaptanlık Kupası’nda buluştu.
10 kategoride düzenlenen Kemer Kaptanlık Kupası, 13 Ekim Cuma günü junior ve minik oyuncuların katılımıyla start aldı. 14-15 Ekim tarihlerinde iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ile birlikte 187 oyuncu galibiyet için mücadele etti. Turnuvada derece alanlar arasından Kemer Country Club Ladies Kaptanı Çağla Metin, Mehmet Ziylan ve Mehmet Kazan, 12-14 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek’te yapılacak Cornelia Masters 2024’e gitmeye hak kazandı.
KAPTANLIK KUPASI ŞAMPiYONLARI
Men’s Cat A:
Kaya Çilingiroğlu
Ladies Cat A:
Çağla Metin
Men’s Cat B:
Mehmet Ziylan
Ladies Cat B:
Bahar Gündoğar
Men’s Cat C:
Mehmet Abacı
Men’s Nearest To The Pin:
Jurgen Ne İdl
Ladies Nearest To The Pin:
Beyhan Benardete
Men’s Longest Drive:
Hasan Akçakayalıoğlu
Ladies Longest Drive:
Rana Esen
Gross Winner:
Mehmet Kazan
Özel Ödüller:
Yüksel Kas
Junior 18 Holes Kızlar:
Elif Gençoğuz
Gross:
Elif Gençoğuz
Junior 18 Holes Erkekler:
Demir Sami Satar
Gross:
Arda Korel Güçlüer
Junior Academy Kızlar:
Nazenin Yıldırım
Junior Academy Erkekler:
Can Kocaman