Türkiye'nin usta golfçüleri Kaptanlık Kupası’nda buluştu

Haberin Devamı

Ustagolfçüler, 14-15 Ekim tarihlerinde Kemer Country Club’ın 12 senedir kaptanlığını yaptığı Erdem Kıramer ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Kaptanlık Kupası’nda buluştu.

10 kategoride düzenlenen Kemer Kaptanlık Kupası, 13 Ekim Cuma günü junior ve minik oyuncuların katılımıyla start aldı. 14-15 Ekim tarihlerinde iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ile birlikte 187 oyuncu galibiyet için mücadele etti. Turnuvada derece alanlar arasından Kemer Country Club Ladies Kaptanı Çağla Metin, Mehmet Ziylan ve Mehmet Kazan, 12-14 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek’te yapılacak Cornelia Masters 2024’e gitmeye hak kazandı.

KAPTANLIK KUPASI ŞAMPiYONLARI

Men’s Cat A:

Kaya Çilingiroğlu

Ladies Cat A:

Çağla Metin

Men’s Cat B:

Mehmet Ziylan

Ladies Cat B:

Bahar Gündoğar

Men’s Cat C:

Mehmet Abacı

Men’s Nearest To The Pin:

Jurgen Ne İdl

Ladies Nearest To The Pin:

Beyhan Benardete

Men’s Longest Drive:

Hasan Akçakayalıoğlu

Ladies Longest Drive:

Rana Esen

Gross Winner:

Mehmet Kazan

Özel Ödüller:

Yüksel Kas

Junior 18 Holes Kızlar:

Elif Gençoğuz

Gross:

Elif Gençoğuz

Junior 18 Holes Erkekler:

Demir Sami Satar

Gross:

Arda Korel Güçlüer

Junior Academy Kızlar:

Nazenin Yıldırım

Junior Academy Erkekler:

Can Kocaman