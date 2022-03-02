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Türkiye'nin süper yetenekli genç futbolcularını anlattılar!

#Arda Güler#Bartuğ Elmaz#Emirhan İlkhan
Türkiyenin süper yetenekli genç futbolcularını anlattılar

Altyapıları en iyi bilen Soykan Başar, Kemal Yavuz, Hakkı Yeşil yurt ve Serhat Pekmezci, Türkiye ile Avrupa’nın dört bir yanın da tespit ettikleri genç yetenekleri Spor Arena Plus’a anlattı.

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Sportif başarı yönün den hayal kırıklığı yaşayan 3 büyüklerin bu sezon tek tesellisi, altyapılarından yetiştirdikleri genç yetenekler oldu. Kendilerine verilen şansı en iyi biçimde değerlendiren Arda Güler, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ve Işık Kaan Arslan Türk futbolunun yeni umutları oldu.

Bu oyuncuları, 3 büyük kulüpte oynadıkları için biliyoruz. Peki ya diğerleri? İsimleri nedir ve nerelerde oynarlar? Spor Arena Plus dergisi, bu soruları, Türkiye’deki altyapıları en iyi bilenlere sordu.

U17 Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar, Bursa Yıldırımspor’dan Kemal Yavuz, Samsun Kadıköyspor’dan Hakkı Yeşilyurt ve Fenerbahçe’nin eski antrenörü Serhat Pekmezci, Spor Arena Plus’a anlattı.

Türkiyenin süper yetenekli genç futbolcularını anlattılar

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