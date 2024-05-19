Türkiye'nin galip, Avrupa'nın mağlup İmparatoru Fatih Terim

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Kariyerinin son döneminde hedeflediği başarıların çok uzağında kalan Fatih Terim, Galatasaray'la yaşadığı başarısız süreç ve "fon" iddialarının gölgesinde yeni bir meydan okumayla Pana'nın yolunu tutsa da işler pek de istediği gibi gitmedi.

70 yaşındaki teknik adamın futbol kariyerinin son devri hayal kırıklıklarıyla anılırken bir kez daha geceyle gündüz kadar farklı iki zıt görüşün tam ortasında yer aldı…

KARŞIT DÜŞÜNCELERİN MERKEZİNDE

Fatih Terim; kimine göre futbolun efendisi, kimine göre talihin ta kendisi, kimine göre bir ego abidesi, kimine göre hırs aşılayan bir motivasyon ustası, kimine göre bir kaos terbiyecisi, kimine göre iletişim sanatçısı, kimine göre gerilim üretimcisi, kimine göre evrensel, kimine göre bölgesel, kimine göre desteklenen, kimine göre kösteklenen, kimine sempatik, kimine antipatik…

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ONAYLANAN VE ELEŞTİRİLEN TAVRI

Evet, Fatih Terim'in sert ve dik karakteri, otoriter, tutkulu ve coşkulu yanı, yarış zamanlarındaki agresifliği, rakip camialarla yaşadığı gerginlikler ve medyayla olan ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda kimi için motive edici, ateşleyici, etkileyici olsa da kimi için itici ve fazla agresif...

Konu Fatih Terim olduğunda başarı ya da başarısızlıklar da nesnel değerlendirmelerden çok, karşıt görüşlerden farklı seslerin yükselmesine neden oluyor her daim...

FON İDDİALARININ GÖLGESİNDE YENİ BİR MEYDAN OKUMA

Galatasaray'la yaşadığı başarısız 3 sezonun ardından yollarını ayıran, ülke gündemine fazlasıyla meşgul eden "fon" davasıyla anılan Fatih Terim, yeni bir meydan okumayla Panathinaikos'un şampiyonluk hasretine son vermek için Yunanistan'ın yolunu tuttu ancak yeni açtığı sayfayı erken bir şekilde kapatmak zorunda kaldı.

ZAFER İÇİN GİTTİ, YENİLGİYLE DÖNDÜ

"Boğaz'ın İmparatoru" olarak fetih amacıyla gittiği Yunanistan'dan beklemediği bir mağlubiyetle dönmek zorunda kaldı Fatih Terim.

"Komutanlık" vazifesinde muvaffak olamadığı Atina'dan hüzünlü bir anıyla ayrılan Fatih Terim, alışık olduğumuz gibi bir kez daha gündemin ana maddesi olurken yine alışık olduğumuz gibi hem destek hem eleştiri aldı.

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YUNAN MEDYASINDA TOPA TUTULUYOR

Panathinaikos'un 13 yıllık lig şampiyonluğu hasretini bitiremeyen Fatih Terim'e, kupa finali için süre tanınmazken UEFA Kupası'nın yıl dönümünde yollar ayrıldı ve Yunan basınında acımazsız eleştiriler başladı.

"ÇAĞ DIŞI OYUN ANLAYIŞI"

Terim'i çağ dışı futbol anlayışı, söylem ve eylemi örtüşmeyen bir teknik adam olarak suçlayan Yunan medyasında öne çıkan başlıklar; kibirli tavrı (oyunsal), çağ dışı futbol anlayışı, geçmişin görkemli günlerinde kalmış aklı, düşük antrenman performansı ve anlaşılamayan oyun felsefesi, bir emekliyi andıran görüntüsü, ettiği iddialı sözlerle örtüşmeyen performansı…

HER DAİM ZİRVE MÜCADELESİ VEREN BİR KARİYER

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Evet, Fatih Hoca'nın Panathinaikos macerasında başarılı olamadığı kesin. Zira Fatih Terim kariyerinde ikinciliklere oynamış, kupa olmasa da iyi mücadele veya güzel oyunla yetinmiş bir teknik direktör profili değil.

EKSİSİ BOL, ARTISI AZ

Panathinaikos'un hasretini bitiremedi, ligde aldığı seviyeden daha kötü bir noktada bitirdi, Türkiye'de medyayla iletişimi konusunda gösterdiği başarıyı Komşu'da gösteremedi, oyuncularını kendi planına inandıramadı, Anastasios Bakasetas dışındaki transferleri takıma katkı sağlamaktan çok uzak kaldı...

BiR MEYDAN OKUMA DAHA GÖRECEK MİYİZ

70 yaşındaki deneyimli teknik adamın başarısız olduğunu gösterecek kadar yeterli neden olduğu kesin ancak futbola adanmış bir ömrün bu oyundan uzak durmasının mümkün olamayacağı da kesin. Fakat yeni bir meydan okumaya daha imza atıp atmayacağı belirsiz.

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KARİYER SONU PANA MI OLACAK?

Peki, kupalarla dolu, Galatasaray ve Milli Takım'da çok büyük başarılara imza atmış Fatih Terim'in kariyer sonu başarısız Pana serüveniyle mi hatırlanacak, yoksa yeni bir meydan okuma görecek miyiz orasını zaman gösterecek.