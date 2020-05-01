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GeriFutbol Türkiye'nin E-EURO 2020'deki rakipleri belli oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 21:27,Son Güncelleme:

Türkiye'nin E-EURO 2020'deki rakipleri belli oldu

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Türkiye'nin E-EURO 2020'deki rakipleri belli oldu
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UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası E-EURO 2020'de gruplar belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, kura çekimi sonucu B Grubu'nda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti.

Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği milli takım, play-off grubunu üçüncü sırada tamamlayarak E-EURO 2020 biletini almıştı.

16 takımın 4 grupta mücadele edeceği şampiyonada müsabakalar 23-24 Mayıs'ta oynanacak ve gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.

Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İspanya, Bosna Hersek, Almanya, Romanya
B Grubu: Danimarka, Türkiye, Sırbistan, İtalya
C Grubu: Karadağ, Hırvatistan, Hollanda, Lüksemburg
D Grubu: Avusturya, Yunanistan, Fransa, İsrail

 

Türkiyenin E-EURO 2020deki rakipleri belli oldu

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