Türkiye'nin 2021 zaferi!

UEFA Yönetim Kurulu’nun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve EURO 2020’ya ilişkin konular değerlendirildi. Normalde Şampiyonlar Ligi’nin bu yılki ev sahipliğini yapacak olan ancak pandemi nedeniyle seyircisiz yapılması kesin bir final yerine 2021’de seyircili ve görkemli bir finale ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye’nin bu isteği UEFA nezdinde kabul gördü. UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı. Bu yılki Şampiyonlar Ligi Finali’nin ise 12-23 Ağustos’ta, Lizbon’da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verdi.

'Büyük izler bırakacağız'

Kararın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Olimpiyat Stadı’nda bir basın toplantısı düzenledi. TFF yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda Bakan Kasapoğlu “Biz İstanbul’umuzun tarihi ve kültürel mirasını bir şölene dönüştürmek amacındaydık. Bu finalin seyircisiz oynanmasına gönlümüz razı olmadı. TFF Başkanımız ve yönetimine bu konudaki çalışmaları için teşekkür ediyorum. Gelecek yıl bu finali en iyi şekilde düzenleyeceğimizden kimsenin şüphesi olması. Büyük izler bırakacak bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız” dedi.

'Bu finale çok emek verdik'

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise şunları söyledi: “UEFA’dan 2021 yılında İstanbul’da seyircili oynatmak için talepte bulunduk. Son yatırımlarımızdan sonra bu güzel statta seyircisiz final oynatmaya gönlümüz el vermedi. Finaller şehri İstanbul’umuzun turizm patlamasına yol açacak bu görkemli organizasyona ev sahipliği yapacaktır. Böyle güzel bir stadyumda seyircisiz oynamaktansa 100 binden fazla turistin gelmesi, gelir bırakması fikri yerindedir. Bu final için çok emek verdik. Stadı adeta yeniden yaptık.”