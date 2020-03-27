Türkiye'de ilk kez iddaa'ya girdi! Onlarca "Masa Tenisi" maçı Misli.com'da...

Bu bir ilandır

Corona virüsü salgını futbolda ve basketbolda birçok lige ara verilmesine neden oldu. Avrupa'da bazı ülkelerde hazırlık maçları devam ederken iddaaseverler de neye bahis oynasam diye düşünüyordu.

İmdada "Masa Tenisi" yetişti, onlarca maç Misli.com'da iddaa bülteninde yerini aldı!

TÜRKİYE'DE İLK KEZ İDDAA'DA! İŞTE O MAÇLAR...

Ukrayna'da Setka Kupası ve TT Kupası maçları, hem Kadınlar'da hem de Erkekler'de oynanmaya devam ederken, iddaa da Türkiye'de ilk kez bu maçları bülteninde yer verdi.

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