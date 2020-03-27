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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriTürkiye'de ilk kez iddaa'ya girdi! Onlarca "Masa Tenisi" maçı Misli.com'da...
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Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:06,Son Güncelleme:/

Türkiye'de ilk kez iddaa'ya girdi! Onlarca "Masa Tenisi" maçı Misli.com'da...

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Türkiye'de ilk kez iddaa'ya girdi! Onlarca "Masa Tenisi" maçı Misli.com'da...
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Corona virüsü salgını nedeniyle futbolda ve basketbolda birçok lige ara verildi. İddaaseverler neye bahis oynasam diye düşünürken imdada masa tenisi yetişti! Türkiye'de ilk kez...

Bu bir ilandır

Corona virüsü salgını futbolda ve basketbolda birçok lige ara verilmesine neden oldu. Avrupa'da bazı ülkelerde hazırlık maçları devam ederken iddaaseverler de neye bahis oynasam diye düşünüyordu.

İmdada "Masa Tenisi" yetişti, onlarca maç Misli.com'da iddaa bülteninde yerini aldı!

TÜRKİYE'DE İLK KEZ İDDAA'DA! İŞTE O MAÇLAR...

Ukrayna'da Setka Kupası ve TT Kupası maçları, hem Kadınlar'da hem de Erkekler'de oynanmaya devam ederken, iddaa da Türkiye'de ilk kez bu maçları bülteninde yer verdi.

50'den fazla maçtaki oranlara ulaşmak ve Misli.com'da "Masa Tenisi" ile birlikte iddaa heyecanına devam etmek için aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli...

Türkiyede ilk kez iddaaya girdi Onlarca Masa Tenisi maçı Misli.comda...

Türkiyede ilk kez iddaaya girdi Onlarca Masa Tenisi maçı Misli.comda...

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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