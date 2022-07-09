Türkiye'de artık yabancı hakemler de maç yönetebilecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, hakemlik ve gözlemcilik yapısına ilişkin önemli kararlar aldı. ‘Hakemler ve gözlemcilerin ulusal ve uluslararası rekabette daha iyi seviyelere ulaşması amacıyla’ alındığı belirtilen 9 maddelik kararlar şöyle:

1- FUTBOL YÖNETİM SİSTEMİ YERİNE HAKEM ATAMA SİSTEMİ GELİYOR

İspanya ve Belçika’da kullanılan son teknolojiler de incelendikten sonra, TFF’ye ait mevcut Futbol Yönetim Sistemi (FYS) yazılımı geliştirilerek yeni nesil teknolojinin kullanılacağı Hakem Atama Sistemi’ne geçilecek.

2- SAHA VE VAR HAKEMLERİ KADROLARI AYRILACAK

Saha ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadroları ayrılacaktır. VAR kadroları, geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden VAR eğitimleriyle kazanılan IFAB sertifikasına sahip hakemlerden oluşturulacak. Hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve gerek görülmesi halinde, UEFA’ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacak.

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3- STADYUMDA VE RİVA'DA İKİ AYRI GÖZLEMCİ

Gözlemci atamalarında da yeni nesil teknoloji ile desteklenmiş atama sistemi uygulanacak. Süper Lig’de, statta görevli gözlemci dışında, ikinci bir gözlemci, TFF’nin Riva’daki tesislerinde ilk defa oluşturulacak Özel Gözlemci Odası’nda tek başına görev yapacak. Odadaki gözlemci maçı TV’den izleyip not verecek. Kamerayla takip edilecek odada gözlemcinin telefonu olmayacak. Her iki gözlemci de notlarını sayısal olarak verecek ve birbirlerinden haberleri olmayacak. Notlar arasında büyük fark olursa MHK Başkanı maçı izleyecek ve başkanın vereceği nota hangisi uzaksa, o gözlemci ceza alacak. Gözlemci raporları kaydedilecek, saklanacak ve herhangi bir şekilde paylaşılmayacak.

4- HAKEM VE GÖZLEMCİ KLASMANLARI ŞİMDİLİK AYNI KALACAK

Çalışmaları süren yeni hakem ve gözlemci klasman kadrolarının, Dünya Kupası finalleri döneminde verilecek olan Süper Lig’in devre arasında oluşturulması hedefleniyor. Bu süreye kadar, klasman değişimleri yapılmadan mevcut hakem ve gözlemci kadroları ile devam edilecek.

5- DOĞRU DİYALOG KURMA VE DAVRANIŞ DERSİ VERİLECEK

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Hakem ve gözlemcilerin, bilimsel veri ve kurallara göre belirlenmiş metotlarla performanslarını geliştirmek ve gelişimlerini ölçmek için bir üniversite ile iş birliği yapılacak. Hakemler, futbolcularla nasıl diyalog kurulması ve onlara davranmaları gerektiği konusunda eğitim alacak. İki psikolog da sürekli olarak TFF’nin Riva’daki tesislerinde görev yaparak hakemlere bu konularda danışmanlık yaparak yol gösterecek.

6- PSİKOTEKNİK TESTLER UYGULANACAK

Hakem ve gözlemcilere uygulanan testler gözden geçirilerek; gelişim ve seçici dikkat düzeyi, anlama ve değerlendirme, hız ve mesafe algılama, görüş açısı ve koordinasyon, determinasyon, görsel seçicilik gibi testler içeren ilave psikoteknik testlerin uygulanmasına karar verildi. Söz konusu testler İstanbul Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek.

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7- UEFA ÜLKELERİYLE HAKEM DEĞİŞİMİ

UEFA ile koordine olarak, Avrupa’nın önemli ligleriyle hakem değişim programı çalışmaları başlatılacak. Bu kapsamda Süper Lig’de maç yöneten UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerimizin Avrupa’nın önemli liglerinde görev alması ve aynı liglerin UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerinin de aynı şekilde karşılıklılık esasıyla görev alması kararlaştırıldı.

8- YABANCI EĞİTMEN GETİRİLECEK

2022-23 sezonu için uluslararası deneyimi olan yabancı bir hakem eğitmeni ile anlaşma yapılacak.

9- TEMSİLCİLERE DE ÖZEL EĞİTİM

Hakem ve gözlemcilerin tabi tutulacağı gelişim ve psikoteknik testler, temsilcilere de uygulanacak

SABRİ ÇELİK BAŞKANLIĞINDAKİ YENİ MHK AÇIKLANDI

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Türkiye Futbol Federasyonu, Sabri Çelik başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) dün açıkladı. Dördüncü kez başkanlık görevine getiren Çelik’in yeni MHK’sı şu isimlerden oluştu: Murat Ilgaz, Aynur Aysun Akar, Baki Tuncay Akkın, Ahmet İbanoğlu, Aytekin Durmaz, Recep Sürhat Müniroğlu, İsmail Köse, Bülent Gökçü.

MHK TARİHİNİN İLK KADIN ÜYESİ AYNUR AYSUN AKAR

Yönetiminde iki kadın üyeye (Nüket Küçükel Ezberci, İdil Karademirlidağ Suher) yer vererek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu’nda da (MHK) bir kadını görevlendirdi. Gaziantep İl Hakem Kurulu Başkanı Aynur Aysun Akar, MHK’ya seçildi.

FIFA KOKARTLI HAKEM

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1981’de Gaziantep’te doğan Akar, Atatürk Lisesi’nin ardından Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nü bitirdi. Bir yandan futbol oynayan Akar, daha sonra hakemliğe başladı ve FIFA kokartı taktı. Gaziantep’in ilk kadın hakemi olan Akar, 6 Şubat 2022’de İl Hakem Kurulu Başkanı seçilerek bir başka ilke imza attı.