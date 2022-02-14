Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı iki karşılaşma için 18 kişilik kadrosu açıklandı. Milliler, 21 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak. İşte, Türkiye-Yunanistan basketbol maçının detayları...

Türkiye, 2023 Dünya Kupası Elemelerindeki 3'üncü maçında 25 Şubat Cuma günü TSİ 19.00’da deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, gruptaki 4'üncü maçında ise Yunanistan ile bu kez 28 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan maçları kadrosu şu şekilde:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes), Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna, Kenan Sipahi (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Okben Ulubay (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Samet Geyik (Türk Telekom), Sertaç Şanlı (FC Barcelona)

ELEME FORMATI

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FIBA’nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milliler, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Milliler, gruptaki ilk maçında Belarus’a deplasmanda 84-70'lik skorla mağlup olurken, 2'nci maçında Büyük Britanya’yı 84-67 yenmişti.