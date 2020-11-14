MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti
GeriFutbol Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 15:16 | Son Güncelleme:

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti
Abone Olgoogle-news

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesislerinde TVF Başkanı Üstündağ ile Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

Ziyarette, Başkan Fatih Mert, "Voleybol milli takımlarımızın başarısında önemli bir paya sahip olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız
Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. MKE

Ankaragücü Spor Kulübü olarak, ileriki dönemlerde kurmayı düşündüğümüz Voleybol şubesi hakkında kendisi ile yararlı bir fikir alışverişinde bulunduk." açıklamasında bulundu.

TVF Başkanı Üstündağ ise, Ankaragücü'nün 110 yıllık büyük bir camia olduğunu, burada bulunmaktan ve Başkan Fatih Mert'i ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle