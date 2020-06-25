Türkiye Triatlon Federasyonu’na dev sponsor

24 Haziran 2020, İstanbul. Dünyada diş hekimlerinin 1 numaralı tercihi Oral-B sporda önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Dünya devi Procter&Gamble şirketinin markalarından Oral-B, Türkiye Triatlon Federasyonu’nun ana sponsorluğunu üstlendi. Yüzme, bisiklet ve koşuyu birleştiren triatlon, dünyanın en zor sporlarından biri ve sporcuları sınırlarına ulaşmaya zorlayan bir yarışma olarak kabul ediliyor.



Sponsorluk anlaşmasının kapsamı genişSponsorluk anlaşmasını duyurmak üzere elektronik ortamda düzenlenen basın toplantısına Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu,Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve milli triatletler Esra Nur Gökcek ve Gültiğin Er katıldı. Anlaşma kapsamında Oral-B, Resmi Ana Sponsor olarak federasyonun düzenlediği tüm etkinliklere destek olacak, bu sporu geliştirmek ve daha fazla insana tanıtmak için çalışacak.



“Tabloyu değiştirmeyi amaçlıyoruz” Toplantıda bir konuşma yapan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, gençleri spor yapmaya özendirmeyi, sporcuları maddi-manevi desteklemeyi kurumsal bir ilke olarak benimsediklerini vurgulayarak, “Oral-B Türkiye’de ve dünyada ağız bakımının her alanında güçlü bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Diş hekimlerinin 1 numaralı tavsiyesi Oral-B, üstün teknolojisi ve şık tasarımıyla tüketicilerimizin güçlü dişler, sağlıklı diş etleri ve ferah bir nefese sahip olmasını sağlıyor. Bu da tüketicilerimize güç, dayanıklılık ve özgüven duygusu veriyor. Yani bir diğer deyişle, “içinizdeki triatleti” ortaya çıkartıyor. Bu nedenle “Oral-B ile Gücüne Güç Kat” diyoruz. Triatlon sporu Avrupa’da, ABD’de çok yaygın. Örneğin Avrupa’da futboldan sonra en çok lisanslı sporcuya sahip branş triatlondur. Dünya Şampiyonaları gibi global ölçekli yarışlarda sporcu sayıları tek startta 5 binleri bulabiliyor. Türkiye’de ise maalesef bu spor yeterince tanınmıyor. Oral-B’nin sponsorluğuyla bu tabloyu değiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Triatlon sporunun felsefe ve değerlerinin Oral-B’nin marka felsefesine yakın olduğunu vurgulayan Turnaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:“İyi bir triatlet çok sıkı antrenman yapıp 3 dalda da başarılı olmak için sürekli kendini geliştirir ve en iyisi olmak için çalışır. Oral-B de bunu yapıyor. Profesyonellikle özdeşleşmiş bir marka olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla teknolojisini ileriye götürüp her zaman en inovatif ve en iyi ağız bakım markası olmak ve tüketicilerimizi en iyi ağız sağlığına kavuşturmak hedefiyle çalışıyor. Dünyada diş hekimlerinin tercihi olan Oral-B de ağız bakımının tüm alanlarında sunduğu inovatif ürünlerle yaşam boyu güçlü ve sağlıklı bir vücuda katkıda bulunuyor. Bu nedenle triatlon sporunu markamızın profesyonel ruhuna da yakın buluyoruz.”



“Böyle güçlü bir marka ile yan yana gelmekten dolayı çok mutluyuz”Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise şunları söyledi:“Küresel düzeyde spora büyük destek veren Procter & Gamble’ın bir markası olan Oral-B, ağız ve diş sağlığı konusunda dünyanın bir numarası. Böyle güçlü bir marka ile yan yana gelmekten dolayı çok mutluyuz. Bu anlaşmanın güzel bir iş birliğini başlattığına ve birlikte triatlonun ülkemizde gelişmesi ve yaygınlaşması yönünde önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum.”







Triatlon nedir?



Triatlon sözcüğü, Yunanca’da “üç” anlamına gelen “treis” ile “yarışma” anlamına gelen “athlos” sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor. Bir sporcunun erişebildiği gücün limitlerini zorlayan, değişik yaş gruplarının yarışabildiği, güç, koordinasyon ve zekânın bir arada kullanıldığı, sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu şeklinde icra edilen, dünyadaki en zorlu spor dallarından biridir.



Ferdi bir spor olan triatlon Sprint (kısa) mesafe, olimpik mesafe, olmak üzere 2 değişik mesafede yapılmaktadır:• Sprint-Kısa: Yüzme (750 m), Bisiklet (20 km), Koşu (5 km)• Olimpik: Yüzme (1500 m), Bisiklet (40 km), Koşu (10 km)Ayrıca Ironman (Demir adam) kategorisinde: Yüzme 3.800 m, Bisiklet 180 km ve Koşu 42 km 195 m olarak uygulanmaktadır.



Dünyada ilk triatlon yarışı 18 Şubat 1978'de Hawai adalarında, Waikiki plajında yapıldı. Waikiki yüzme yarışları, Hawai adası çevresinde yapılan bisiklet yarışı ve Honolulu maratonunu birleştirmek fikri John Collins tarafından ortaya atıldı. Bu fikir destek buldu ve daha sonra yeni bir spor dalı olarak kabul edilecek ilk triatlon yarışması 15 kişinin katılımı ile yapıldı. 12 kişinin bitirebildiği bu yarışı 11.46.58 derecesi ile Gordon Haller kazandı.



Türkiye’de ise ilk resmi triatlon denemesi, olimpik standartlarda (1,5 km yüzme, 40 km bisiklet ve 10 km koşu) ve resmi hakemlerin nezaretinde 1988 yılında Eskisehir’de yapıldı. Bu yarışın birinciliğini 2 saat 59 dakika 43 saniye ile Nihat Aydın kazandı.Video için linki tıklayın;https://we.tl/t-IVDvHjRb10