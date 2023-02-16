Türkiye, Trabzon'da tek yürek olacak

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi playoff turun ilk maçında bugün sahasında İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşacak. Medical Park Stadı’nda saat 20.45’de başlayacak ve TV8’den naklen yayımlanacak karşılaşmayı Litvanya’dan Donatas Rumsas yönetecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı depremin ardından böyle bir maça çıkmanın kolay olmadığını belirtirken şunları söyledi:

Gerçekten canımız çok yanıyor

“Milletimizin başı sağ olsun. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Gerçekten canımız çok yanıyor. Hayatımızın en zor maçına hazırlanıyoruz. Böyle maçlara hazırlanmak kolay olmuyor. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Yarın (bugün) bütün enerjimizle ve duygumuzla sahaya çıkacağız. Yaşadığımız sürecin ardından ülkemizin biraz yüzünü güldürebilirsek çok mutlu olacağız...”

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Maraş'ta kaldığım sokak artık yok

“Kahramanmaraş'ta kaldığım sokak yok. Bağlantı kurduğum dostlarımda problem yok ama 2. ve 3. derece akrabalarını kaybetmişler. Takımda kendi coğrafyasında bunu yaşamamış futbolcular var, tedirginlikleri var. Olanları anlattık, şaşkınlıkları azalttık. Oyunculara da anlattım, iyileştirme gücü var bu oyunun. UEFA bu oyunun oynanmasına ve bölgenin güvenli olduğuna karar vermiş. Adım adım işin içine girmeye çalıştık. Dün enerjimiz daha iyi görünüyordu. Umarım Basel ile oynayacağımız maçta ülkemize güzel bir dokunuş yapabiliriz.”

Böyle bir durumda transfer fırsatı çıksın istemezdim

Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, ligden çekilen Gaziantep FK’dan sezon sonuna kiralanan Lazar Markovic’in transferi hakkında da şu değerlendirmeleri yaptı: “Böyle bir durumda transfer fırsatı çıksın istemezdim. Fırsat çıktı ama bu fırsat, bölgedeki oyuncuların oynamasına yönelik. Markovic’in bölgesinde bizim sıkıntımız vardı. Kendisiyle alakalı çok iyi bilgiler aldık. O da çok doğru bir adım attı, görüntülü konuştuk. Umarım bize çok önemli katkılar sağlayacak.