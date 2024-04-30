Türkiye, Ankaraspor-Nazilli arasındaki şutsuz maçı konuşuyor! TFF inceleme başlattı

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NE Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne ezeli rakipler Galatasaray ile sarı lacivertliler arasındaki şampiyonluk mücadelesi... Türkiye’nin gündeminde TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı var. 37. haftaya 38 puan ile giren Nazilli, Ankara deplasmanında gelen 0-0’lık skorla ligde kalırken Başkent ekibi Play-Off’lara yükseldi. Bu skorun ardından Zonguldak Kömürspor ise haftayı galibiyetle tamamlamasına rağmen bitime 1 maç kala küme düştü.

FUTBOLUN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Ankara-Nazilli maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün bile şut çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.

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ŞUTU DA KORNERİ DE OFSAYTI DA YOK

Yavuz Yılmaz maçın istatistiklerini de paylaşırken Ankaraspor’un da Nazilli’nin maçta bırakın isabetliyi tek bir şut girişimi bile bulunmuyor. Hatta Ankaraspor 2 korner kullanıp. 1 kere ofsayta düşerken konuk takımın bu istatistiklerde de ‘Sıfır’ çektiği görülüyor. Bu iddialar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. TFF, bu görüntüleri ve beyanları ihbar kabul ederken Hukuk Müşavirliği inceleme başlattı. Maçın tekrar izlenmesinin ardından iddiaları destekleyen kanıtlara ulaşılırsa TFF konuyu ETik Kurulu’na sevk edecek