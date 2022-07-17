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Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)

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Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi olabilmek için Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-0 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nde bronz madalya maçında Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

Ankara'da oynanan mücadeleyi 3-0 kaybeden Filenin Sultanları, turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Kang Joo-Hee (Kore), Myoi Su mie (Japonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Dündar (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayça Aykaç, Meryem Boz)

Sırbistan: Bojana, Sara, Maja, Ana, Bianka, Jovana (Katarina, Brankica, Teodora, Milenkovic Bojana, Mina, Sladjana, Jovana, Sanja)

Setler: 25-27, 17-25, 24-26

Süre: 81 dakika (28, 23, 30)

YARI FİNALDE NELER YAŞANDI?

FIVB Milletler Ligi Yarı Final maçında A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

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Ankara Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı gelen sayılarla dengede gitti. Manşet problemi ve servis hataları nedeniyle 17-12 geriye düşen ay-yıldızlılarda antrenör Giovanni Guidetti molaya gitti. Molanın ardından milliler taraftarının önünde ilk seti 18-25 kaybetti.

İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalya’nın direncini kıramayan milliler, Paola Egonu'nun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti.

Karşılaşmanın üçüncü setinde İtalya’nın üstün oyunu karşısında milliler direnç göstererek skoru 20-21e getirdi. Molanın ardından İtalya, Paola Egonu'nun sayısıyla skoru 20-22 yaptı. Skor 22-24 İtalya lehine olunca Guidetti molaya gitti. Servisi sayıya çeviren Egonu, İtalya’yı galibiyete taşıdı.

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