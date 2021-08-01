Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tokyo 2020 Olimpiyatları Türkiye Rusya maçı canlı yayın bilgileri

Türkiye Rusya voleybol maçı saat ve kanal bilgisi sporseverler tarafından takip ediliyor. Tokyo 2020'deki dördüncü maçında Arjantin'ı 3-0 yenerek gruptan çıkmayı ve çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız böylece tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmiş oldu. Filenin Sultanları, son karşılaşmasında Rusya karşısında boy gösterecek. Naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak olan maç 2 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Rusya voleybol maçı 2 Ağustos Pazartesi günü TS ile 08.20’de başlayacak. Türkiye Rusya voleybol karşılaşması TRT Spor da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

7 TAKIM ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde kadın voleybolunda 7 takım çeyrek finali garantiledi.

Ariake Arena'da gruplarda oynanan 5. karşılaşmadan sonra tek takım dışında çeyrek finalistler belli oldu.

B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu grupta İtalya, Rusya Olimpiyat Komitesi ve ABD de çeyrek final bileti aldı. Son olimpiyat şampiyonu Çin ile Arjantin ise son maçlar öncesi çeyrek final şansını kaybetti.

A Grubu'nda çeyrek finale yükselen 3 takım belirlendi. Brezilya, Sırbistan ve Güney Kore adını son 8'e yazdırdı.

Bu gruptaki son takım ise Dominik Cumhuriyeti ile ev sahibi Japonya arasında oynanacak maçta belli olacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselen son ekip olmayı başaracak. A Grubu'nda henüz set alamayan Kenya ise üst tura çıkma şansını kaybetti.