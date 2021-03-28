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Türkiye puan durumu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
A Milli Takımımız Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda aldığı başarılı sonuçların ardından önemli bir avantaj elde etti. 2022 Dünya Kupasına katılabilmek için mücadele veren Türkiye, grubunda yer alan Karadağ, Hollanda, Norveç, Letonya, Cebelitarık'tan 3 puan alarak liderlik pozisyonunda grup aşamasına katılmayı amaçlıyor. Peki, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda Türkiye puan durumu nasıl şekillendi? İşte, son durum
Türkiye puan durumu, Norveç karşısında alınan 3-0 ve Hollanda karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından merak konusu olmaya başladı. Peki, Türkiye puan durumu nasıl şekillendi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TÜRKİYE PUAN DURUMU
|1
|Türkiye
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|6
|2
|Karadağ
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|3
|Hollanda
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|4
|Norveç
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|5
|Letonya
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|6
|Cebelitarık
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0