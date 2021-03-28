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Spor Arena
Haber Giriş: 28.03.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Türkiye puan durumu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

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Türkiye puan durumu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Takımımız Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda aldığı başarılı sonuçların ardından önemli bir avantaj elde etti. 2022 Dünya Kupasına katılabilmek için mücadele veren Türkiye, grubunda yer alan Karadağ, Hollanda, Norveç, Letonya, Cebelitarık'tan 3 puan alarak liderlik pozisyonunda grup aşamasına katılmayı amaçlıyor. Peki, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda Türkiye puan durumu nasıl şekillendi? İşte, son durum

Türkiye puan durumu, Norveç karşısında alınan 3-0 ve Hollanda karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından merak konusu olmaya başladı. Peki, Türkiye puan durumu nasıl şekillendi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE PUAN DURUMU

1Türkiye220072+56
2Karadağ220062+46
3Hollanda21014403
4Norveç21013303
5Letonya200214-30
6Cebelitarık200217-60

 

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