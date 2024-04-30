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Türkiye, pazar günü iyilik için koşuyor

Güncelleme Tarihi:

#Wings For Life#Koşu#World Run
Türkiye, pazar günü iyilik için koşuyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 17:51

Dünyanın dört bir yanında aynı anda iyilik için koşulan Wings for Life World Run başlıyor. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run 5 Mayıs Pazar günü İstanbul, Kuruçeşme’de gerçekleşiyor.

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Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla bu yıl 11.si düzenlenen Wings for Life World Run 2024 başlıyor. Heyecanla beklenen dünyanın en büyük iyilik koşusu, ülkemizde altı farklı lokasyonda, yerel koşu gruplarının da katılımıyla gerçekleşecek. Fiziksel koşular İstanbul Kuruçeşme’de, Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin’de TSİ 14:00’te başlayacak. 

Wings for Life World Run 2024’e fiziksel koşuların yanı sıra App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlanabiliyor. App Run’da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebiliyor. 

Bu yıl 5 Mayıs Pazar günü İstanbul Kuruçeşme’de 2.500 kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan Wings for Life World Run’da bugüne kadar 195’ten fazla ülkede, 92 milletten 1,2 milyondan fazla koşucu bir araya gelerek toplamda 43,8 milyon avro bağışa ulaşıldı. 

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Giriş ücretlerinin tamamının her yıl olduğu gibi omurilik felcinin tedavisi amacıyla yapılan araştırmalar için kullanılacağı Wings for Life World Run ile ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgileri https://www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinde.

Türkiye, pazar günü iyilik için koşuyor

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#Wings For Life#Koşu#World Run

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