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Türkiye - Norveç maçını Felix Brych yönetecek! Alman hakem bize uğurlu gelmiyor...

#A Milli Takım#Türkiye - Norveç#Türkiye - Norveç Felix Brych
Türkiye - Norveç maçını Felix Brych yönetecek Alman hakem bize uğurlu gelmiyor...

Stefan Kuntz'un ilk maçında vatandaşı Brych düdük çalacak. A Milli Takımımızın, Norveç ile oynayacağı kritik maçta Alman hakem Felix Brych görevlendirildi.

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A Milli Takımımızın, Norveç ile oynayacağı maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek.

A Milli Takım, Felix Brych yönetiminde daha önce 4 maç oynadı ve galibiyet alamadı.

11/11/11 Türkiye 0-3 Hırvatistan
14/11/12 Türkiye 1-1 Danimarka
28/03/15 Hollanda 1-1 Türkiye
14/10/19 Fransa 1-1 Türkiye

TFF Başkanı Nihat Özdemirden Norveç maçı açıklaması

İlgili Haber:TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Norveç maçı açıklaması

KADIKÖY'DE KAPALI GİŞE 

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A milli takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

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#A Milli Takım#Türkiye - Norveç#Türkiye - Norveç Felix Brych