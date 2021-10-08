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Türkiye - Norveç maçı öncesi Stefan Kuntz'un ilk 11 tercihi... Altay mı Uğurcan mı?

#A Milli Futbol Takımı#Türkiye#Dünya Kupası Elemeleri
Türkiye - Norveç maçı öncesi Stefan Kuntzun ilk 11 tercihi... Altay mı Uğurcan mı

Ay yıldızlı ekibimiz, Stefan Kuntz ile ilk maçına bugün Norveç karşısında çıkıyor. G Grubu’ndaki son 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan A Milli Futbol Takımımız, yeni hocasıyla Norveç’i devirip hem rakibini sıralamada geride bırakmak hem de umutlarını kalan 3 müsabakaya taşımak istiyor.

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Dünya Kupası elemelerine müthiş başlayan ancak son maçta Hollanda’dan tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan A Milli Takımımız, yeni hocası Stefan Kuntz ile gruptaki en kritik sınavlarından birine Norveç karşısında çıkıyor. İlk 2 maçında Hollanda ve Norveç’i yendikten sonra Letonya ve Karadağ’a takılan, Cebelitarık zaferinin ardından Hollanda karşısında bozguna uğrayan ay yıldızlılar bugün kazanıp umutlarını kalan 3 maça taşımak istiyor.

Stefan Kuntzdan Norveç maçı yorumu ve Caner Erkin açıklaması

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3 OYUNCU CEZALI

A Milli Takım’da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bugün forma giyemeyecek. 13 puanla Hollanda’nın ardından averajla 2. sırada yer alan konuk ekipte ise başta takımın yıldız golcüsü erling Haaland olmak üzere Aexander Sörloth, Joshua King ve Kristoffer Ajer gibi önemli isimler görev alamayacak.

LETONYA-HOLLANDA

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Grupta 21.45’te başlayacak diğer maçlarda lider Hollanda, Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cebelitarık da Karadağ’ı konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Taylan (Berat), Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem Aktürkoğlu (Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, El Younoussi, Berisha

 

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#A Milli Futbol Takımı#Türkiye#Dünya Kupası Elemeleri