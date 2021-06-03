Türkiye-Moldova maçına Uğurcan Çakır damgası! Hem kurtardı hem asist yaptı

A Milli Futbol Takımımız, Almanya’da oynadığı hazırlık maçında Moldova’yı 2-0 mağlup etti.

Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Milli Takım'da Uğurcan Çakır, sergilediği performansla göz doldurdu.

İkinci golün asistini yaptı

3 YIL SONRA BİR İLK

Uğurcan Çakır, Cengiz Ünder'in 77. dakikada attığı golde pası veren oyuncu. Kariyerindeki üçüncü asistini yapan Uğurcan, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Moldova maçında Cengiz Ünder'in attığı golde pası veren oyuncu olan Uğurcan Çakır, Serkan Kırıntılı'dan (Haziran 2018 vs Rusya) bu yana Türkiye formasıyla asist yapan ilk kaleci oldu.

İLK YARIDA KRİTİK KURTARIŞLAR

İlk yarıda 2 net pozisyonda rakibe geçit vermeyen Uğurcan Çakır, galibiyette başrol oynadı.







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