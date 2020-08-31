MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürkiye - Macaristan maçının hakemi Artur Dias
GeriFutbol Türkiye - Macaristan maçının hakemi Artur Dias
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

Türkiye - Macaristan maçının hakemi Artur Dias

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye - Macaristan maçının hakemi Artur Dias
Abone Olgoogle-news

UEFA Uluslar Ligi'nde, 3 Eylül Perşembe günü Sivas'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

Türkiye - Macaristan maçının hakemi Artur Dias

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle