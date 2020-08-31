Türkiye - Macaristan maçının hakemi Artur Dias

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

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