Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Türkiye Kupası'nda Konyaspor uzatmalarda turladı! 5 gollü maçta Bodrumspor elendi...

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Konyaspor#Bodrumspor
Türkiye Kupasında Konyaspor uzatmalarda turladı 5 gollü maçta Bodrumspor elendi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 17:34

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor, normal süresi 1-1 biten maçta Bodrumspor'u uzatmalarda 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalarda rakibine üstünlük sağlayan Konyaspor maçı 3-2 kazandı ve son 16 turuna yükseldi. Bordumspor ise kupaya veda etti.

Konyaspor'un gollerini 64 ile 105. (P) dakikalarda Amir Hadziahmetovic ve 114. dakikada Yasir Subaşı atarken Bodrumspor'un sayılarını 83 ve 110. dakikalarda Yekta Kurtuluş kaydetti.

Maçtan dakikalar
27. dakikada derin bir pasla savunma arkasına sarkan Erdem kaleciyi çalımlayarak topu filelerle buluşturdu fakat gol ofsayt kararıyla geçerlilik kazanmadı.
64. dakikada Bytyqi’nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadziahmetovic’in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
78. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Cebrail’in pasını kontrol edip savunmadan sıyrılan Muhammet’in ceza sahası içi sağ çaprazından yakın pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Bahri gole izin vermedi.
82. dakikada Yasir’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Amilton kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten dışarı çıktı.
83. dakikada Yekta son çizgiden çevrilen topa ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
104. dakikada savunma arkasına sarkan Amilton ceza sahası içinde topla buluştuğu anda Arda’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.
105. dakikada topun başına geçen Hadziahmetovic topu ağlara gönderdi. 2-1
110. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada top savunma karşıladı. Ceza sahası önüne seken topu kontrol edip vuran Yekta’nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
113. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin şutu üstten dışarı çıktı.
114. dakikada Muhamet’in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Yasir şutunda top ağlara gitti. 3-2

Haberin Devamı

Türkiye Kupasında Konyaspor uzatmalarda turladı 5 gollü maçta Bodrumspor elendi...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Kupası#Konyaspor#Bodrumspor

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık