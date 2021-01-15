Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor! Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, bugün TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Çeyrek Final turunda müsabakalar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek Final eşleşmelerinin ardından Yarı Final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Hangi kanalda?

Saat 14:30'da başlayacak kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kura çekimi heyecanını haberimizden de canlı takip edebilirsiniz.

Seri Başı Olan Takımlar

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Seri Başı Olmayan Takımlar

Galatasaray

Fenerbahçe

Antalyaspor

Konyaspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

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