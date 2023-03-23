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Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı! Sivasspor hükmen yarı finalde...

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#Türkiye Kupası#Çeyrek Final#Sporanasayfa
Türkiye Kupasında çeyrek final programı açıklandı Sivasspor hükmen yarı finalde...
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 16:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç programı açıklandı. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivasspor, 3-0 hükmen galibiyetle yarı finale yükselecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programını açıkladı. Buna göre çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Gaziantep FK'nın deprem felaketi sonrası ligden çekilmesi nedeniyle Gaziantep FK - DG Sivasspor mücadelesi oynanmayacak ve Sivas temsilcisi hükmen galip (3-0) sayılacak. Yarı final birinci maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak olup, rövanş müsabakaları ve final karşılaşmasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı şu şekilde:

4 Nisan Salı
20.30 Ankaragücü - Trabzonspor

5 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir

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6 Nisan Perşembe
20.30 Fenerbahçe - Kayserispor

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#Türkiye Kupası#Çeyrek Final#Sporanasayfa

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