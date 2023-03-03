Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Şubat, 1 ve 2 Mart tarihlerinde oynanması planlanan ancak deprem sebebiyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacağını açıkladı.

İŞTE EŞLEŞMELER



Çeyrek Final:



Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Trabzonspor

Galatasaray - Başakşehir

Yarı Final:



Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK galibi / Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Galatasaray - Başakşehir / Ankaragücü - Trabzonspor

ÇEYREK FiNALLER TEK MAÇ

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir.



Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.



Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir.