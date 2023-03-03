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Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#TFF#Deprem
Türkiye Kupasında çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 10:08

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem sebebiyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının yeni tarihini açıkladı. Yarı final ve final takvimi daha sonra açıklanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Şubat, 1 ve 2 Mart tarihlerinde oynanması planlanan ancak deprem sebebiyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacağını açıkladı. 

İŞTE EŞLEŞMELER

Çeyrek Final:

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Trabzonspor
Galatasaray - Başakşehir

Yarı Final:

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK galibi / Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Galatasaray - Başakşehir / Ankaragücü - Trabzonspor

ÇEYREK FiNALLER TEK MAÇ 

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.

Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir.

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#Türkiye Kupası#TFF#Deprem

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