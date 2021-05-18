Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta Rosier'den transfer sözleri! "Zamanı gelince..."

Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktalayan Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier, kupa zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Müthiş bir duygu yaşadıklarını belirten Fransız oyuncu, "İnanılmaz bir duygu. Bütün sezon büyük emek verdik ve sezonu çifte kupayla kapattık. Gol de attım, mutluyum. Buraya gelen, gelemeyen herkese teşekkür ederiz. Şimdi kutlama yapacağız" dedi.

Transfer sorusuna da yanıt veren Rosier, "Beşiktaş taraftarını seviyorum. Bu kupaları hak ettiler. Geleceğimle ilgili konuşmak istemiyorum. Şu an kutlama yapmak istiyorum. Zamanı gelince kulüple görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

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