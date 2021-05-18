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GeriFutbol Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta Rosier'den transfer sözleri! "Zamanı gelince..."
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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 22:51 | Son Güncelleme:

Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta Rosier'den transfer sözleri! "Zamanı gelince..."

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Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta Rosier'den transfer sözleri! "Zamanı gelince..."

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek zafere ulaşan Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktalayan Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier, kupa zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Müthiş bir duygu yaşadıklarını belirten Fransız oyuncu, "İnanılmaz bir duygu. Bütün sezon büyük emek verdik ve sezonu çifte kupayla kapattık. Gol de attım, mutluyum. Buraya gelen, gelemeyen herkese teşekkür ederiz. Şimdi kutlama yapacağız" dedi.

Transfer sorusuna da yanıt veren Rosier, "Beşiktaş taraftarını seviyorum. Bu kupaları hak ettiler. Geleceğimle ilgili konuşmak istemiyorum. Şu an kutlama yapmak istiyorum. Zamanı gelince kulüple görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaşta Rosierden transfer sözleri Zamanı gelince...

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