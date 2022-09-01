Canlı takip: Türkiye Karadağ maçı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Gürcistan'ın Tiflis kentinde Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE 41-37 KARADAĞ

Üçüncü çeyrek oynanıyor

İlk çeyrek sonucu: 14-18

İlk yarı sonucu: 41-31 Karadağ

TÜRKİYE KARADAĞ BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2022 A Grubu ilk karşılaşmasında Türkiye, Karadağ ile karşılaşıyor. Saat 17.15'te başlayan karşılaşma, NTV ekranlarından canlı izlenebilir. A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ile son olarak 7 Eylül 2019 tarihinde oynanan FIBA 2019 Dünya Kupası’nda grup aşamasında karşılaştı ve parkeden 79-74’lük skorla galip ayrıldı.

KARADAĞ, RUSYA'NIN YERİNE TURNUVAYA GİRDİ



Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubu 3. sırada tamamladı ve şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Karadağ ise elemelerde G Grubu'nda Fransa, Büyük Britanya ve Almanya ile karşılaştı ve grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bitirdi. Rusya’nın FIBA tarafından men edilmesiyle onun yerine elemelerde en iyi galibiyet-mağlubiyet istatistiğine sahip Karadağ'ın yer alması kararlaştırıldı.

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2017'DE SON 16 TURUNDA VEDA ETMİŞTİK



A Milli Basketbol Takımı, 2017 yılında Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde organize edilen son Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Rusya, Belçika, Büyük Britanya ile mücadele etti ve 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubu 4. sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda karşı karşıya geldiği İspanya'ya ise 73-56 yenilerek turnuvaya veda etti. Milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecisini ise 2001 yılında elde etti. İstanbul'da düzenlenen turnuvada ay-yıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69'luk skorla mağlup oldu ve ikinci oldu.



A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ın Avrupa Şampiyonası için belirlediği 12 oyuncu şöyle:



"Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer ve Yiğitcan Saybir."



Milli Takımın A Grubu’ndaki maç programı şöyle:

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Bugün

17.15 Türkiye - Karadağ

3 Eylül Cumartesi

17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül Pazar

20.00 Türkiye - Gürcistan

6 Eylül Salı

14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül Çarşamba

14.30 Türkiye - İspanya

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplar ise şu şekilde:



A Grubu: Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Karadağ

B Grubu: Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Litvanya, Macaristan, Slovenya

C Grubu: Büyük Britanya, Estonya, Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan, İtalya

D Grubu: Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İsrail, Sırbistan

"KOŞUN ÇOCUKLAR, KİM TUTAR SİZİ"

Hürriyet Gazetesi yazarı Ünal Özüak, bugünkü yazısında 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022'de yapması gerekenleri yazdı.

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Her turnuvanın başka bir hikayesi olur. EuroBasket’te muhteşem bir hikaye yazabilme imkanımız var. İş madalya vadeden Ergin Ataman’da bitiyor. Kısa yolu anlatmadan sürece bakalım. Avrupa Şampiyonası formatına göre gruplarda her takım 5 maç oynadıktan sonra beşinci ve altıncı olanlar elenecek, ilk 4 sırayı alanlar yan gruptakilerle 1-4, 2-3 şeklinde çapraz eşleşecek. Son 16’lardaki maçları kazananlar çeyrek finale yükselecek.

İSPANYA'YI DA YENEBİLİRİZ

İlk 4’e girmemiz gereken grupta eğer bir şekilde; 1-) Çikletten çıkarak gelen Vucevic’siz kolay lokma Karadağ’ı, 2-) Temel yapı taşları eski dost Dee Bost ve Vezenkov olan Bulgaristan’ı, 3-) Shengeila sakatlığıyla güç kaybeden ama yine de Bitadze, Mamukelashvili gibi NBA oyuncularının yanı sıra Shermadini, Tsintsadze, Burjanadze ve Thad McFadden’le kalıplı ve sert kadroları olan ev sahibi Gürcistan’ı, 4-) Obasahon’a ritm kazandırmadan atletizmlerine cevap vererek Belçika’yı, 5-) Pau Gasol, Marc Gasol, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Sergio Llull, Serge Ibaka, Alex Abrines, Victor Claver ve Nikola Mirotic’siz, bundan alasını bulamayacağımız İspanya’yı, sıraya dizip yenerek gruptan birinci çıkabilirsek bir anda yolumuz açılır.

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FRANSA VE SLOVENYA FAVORİ

Çapraz grupta ev sahibi Almanya “Gruptan çıkabilir miyiz?” hesabı yaparken en büyük iki favori denilen Fransa ve Slovenya’nın yanı sıra Litvanya da çok güçlü ve iddialı. Madalya hesabı yapan Ataman grubu kazasız birinci geçip, ikinci turda olası bir tek maç elemeli Almanya eşleşmesini planlamalı. Çeyrek finalde ise Çekya-Hırvatistan-İsrail üçlüsünden birinin gelmesi neredeyse kesin gözüküyor. Kâğıt üstünde düşünürsek; eleme turlarında önümüze çıkabilecek bütün takımlardan üstün gözüküyoruz. Hiç beklenmedik şekilde bir anda kendimizi yarı finalde madalya için savaşıyor bulabiliriz.

KOŞ KOŞ AT SÜRÜMDEN KAZAN

Yarı finale kalırsak, özellikle Almanya’daki seyirci desteğimiz ve koç faktörüyle madalya şansımızı gerçeğe çevirebiliriz. Koç faktörü derken; bize uyan basketbolun ‘koş koş at sürümden kazan’ hücum ağırlıklı olduğunun ayırdına varmış, kalıbımızın müsaade ettiği kadar savunma yapıp maçları açık alanda kabul edip, ‘kelebek gibi uçup arı gibi sokmasına’ olanak verecek şekilde çocukları zincirlerinden boşandıracak, artık milli takımı okumuş Ataman’dan bahsediyorum.. Kulağımızdaki küpeler şunlar olsun: Sürdürülebilir geçiş oyunumuzu oynayalım. Yakalayıp yarı sahaya mahkum edemesin rakipler. 80 üzeri atın, geçin karşıya.