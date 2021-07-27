Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tokyo 2020 Olimpiyat mücadelesi

Türkiye İtalya voleybol maçı ile 2020 Tokyo Olimpiyatlarında heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında İtalya karşısından puanla ayrılma gayretini gösterecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ariake Arena'da oynanacak müsabaka, bugün TSİ 10.25'te başlayacak. Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele edecek. Millilerimizin oynayacağı tüm müsabakalar TRT Spor ve TRT SPOR YILDIZ kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Milli takım 29 Temmuz’da ABD ile, 31 Temmuz’da Arjantin ile 2 Ağustos’ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

İDDAA'DA FAVORİ İTALYA

Çin maçına da favori olarak çıkmayan Filenin Sultanları'nın iddaa oranı 3,35 olarak dikkat çekiyor. İtalya'ya verilen iddaa oranı ise 1,11 ve İtalyanlar bize karşı maça favori olarak çıkıyor.

Sabahın erken saatlerinde Çin ile ABD mücadelesinin uzun soluklu olması beklenirken, günün programına bakıldığında "Hangi maç uzun sürer?" sorusuna ikinci sırada verilecek cevap, "İtalya-Türkiye" olarak dikkat çekiyor.

Toplam sayı sayısında barem 175.5 olarak belirlendi.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN MAÇ TAKVİMİ

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya