Türkiye 0-3 İtalya (Millet Ligi yarı final)

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FIVB Milletler Ligi Yarı Final maçında A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.



Ankara Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı gelen sayılarla dengede gitti. Manşet problemi ve servis hataları nedeniyle 17-12 geriye düşen ay-yıldızlılarda antrenör Giovanni Guidetti molaya gitti. Molanın ardından milliler taraftarının önünde ilk seti 18-25 kaybetti.



İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalyanın direncini kıramayan milliler, Paola Egonunun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti.



Karşılaşmanın üçüncü setinde İtalyanın üstün oyunu karşısında milliler direnç göstererek skoru 20-21e getirdi. Molanın ardından İtalya, Paola Egonunun sayısıyla skoru 20-22 yaptı. Skor 22-24 İtalya lehine olunca Guidetti molaya gitti. Servisi sayıya çeviren Egonu, İtalyayı galibiyete taşıdı.



Bu sonuçla İtalya finalde Brezilyanın rakibi olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın saat 15.00te Ankara Spor Salonunda Sırbistan ile üçüncülük mücadelesinde karşılaşacak.



Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte taraftarların arasında izledi.

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SALON: Ankara



HAKEMLER: Rene Karina Noemi (ARG), Khattab Taghrid (EGY)



TÜRKİYE: Beyza, Şebnem(L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça(L), Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin, Ebrar



İTALYA: Marina, Alessia, Sara, Ofelia, Monica(L), Eleonora(L), Alessia, Chiara, Cristina, Anna, Elena, Chineş, Fatime, Ogechi



SETLER: 18-25, 26-28, 22-25



SÜRE: 34, 31, 28