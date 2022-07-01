Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 ile geçti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki ikinci maçında Hollanda’yı 3-0 (25-23, 25-11, 25-21) mağlup etti.
10’uncu maçında 6. galibiyetine imza atan millilerde Hande 17 sayılık performansıyla ön plana çıkan isim olurken; ona Meryem 12, Zehra 10, Eda 9, Tuğba 7, Cansu 4 sayıyla katkı sağladı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3’üncü haftasının üçüncü maçında 1 Temmuz’u 2’sine bağlayan gece TSİ 02.00’de Japonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.
MÜCADELE TAKVİMİ
2 Temmuz 2022 saat 02:00 Türkiye – Japonya maçı
2 Temmuz 2022 saat 23:00 Türkiye – ABD maçı