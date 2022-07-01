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Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 ile geçti!

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Filenin Sultanları, Hollandayı 3-0 ile geçti

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 10. maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve 6. galibiyetini elde etti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki ikinci maçında Hollanda’yı 3-0 (25-23, 25-11, 25-21) mağlup etti.

10’uncu maçında 6. galibiyetine imza atan millilerde Hande 17 sayılık performansıyla ön plana çıkan isim olurken; ona Meryem 12, Zehra 10, Eda 9, Tuğba 7, Cansu 4 sayıyla katkı sağladı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3’üncü haftasının üçüncü maçında 1 Temmuz’u 2’sine bağlayan gece TSİ 02.00’de Japonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.

MÜCADELE TAKVİMİ

2 Temmuz 2022 saat 02:00 Türkiye – Japonya maçı

2 Temmuz 2022 saat 23:00 Türkiye – ABD maçı

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