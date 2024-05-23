Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maçı canlı yayın bilgisi!

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Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, Antalya etabında Kanada, Hollanda, Fransa ve ABD ile karşılaşacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. İşte Filenin Efeleri Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın detayları...

TÜRKİYE HOLLANDA MİLLETLER LİGİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri Türkiye Hollanda voleybol maçı bugün (23 Mayıs Perşembe) saat 20.00’de başlayacak.

Müsabaka, TRT Spor'dan canlı olarak takip edilebilecek.