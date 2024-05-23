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Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maçı canlı yayın bilgisi!

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#Filenin Sultanlar#Milletler Ligi#Türkiye Hollanda
Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Filenin Efeleri Milletler Ligi maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 12:11

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Efeleri, Antalya etabındaki ilk maçında Kanada ile mücadele etti. Müsabaka sonunda Kanada 3-1 galip oldu. Sporseverler bugünlü maçın yayın bilgisini araştırıyor. Peki Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maçı canlı yayın detayları...

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Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, Antalya etabında Kanada, Hollanda, Fransa ve ABD ile karşılaşacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. İşte Filenin Efeleri Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın detayları...

TÜRKİYE HOLLANDA MİLLETLER LİGİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri Türkiye Hollanda voleybol maçı bugün (23 Mayıs Perşembe) saat 20.00’de başlayacak.

Müsabaka, TRT Spor'dan canlı olarak takip edilebilecek.

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#Filenin Sultanlar#Milletler Ligi#Türkiye Hollanda

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