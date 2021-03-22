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Futbol
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Türkiye-Hollanda maçını Michael Oliver yönetecek

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Türkiye-Hollanda maçını Michael Oliver yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grup’ta 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek.

A Milli Futbol Takımının rakibi Hollandanın aday kadrosu belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu

Oliver’in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

 

Türkiye-Hollanda maçını Michael Oliver yönetecek

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