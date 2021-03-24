Türkiye - Hollanda maçına damga vuran an! Penaltı atışında Uğurcan Çakır'a seslendi ve...

Milliler, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başlarken kaleci Uğurcan Çakır performansıyla alkış aldı.

Kalesinde 2 gol görmesine karşın, muhteşem bir performans gösteren Uğurcan, karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamlarken uzatmalarda Depay'ın penaltısında da geçit vermedi.

Türkiye, maçın son anlarına 4-2 önde girerken 90+3'te Ozan Kabak'ın müdahalesi sonrasında Hollanda penaltı kazandı.

Penaltı atışında topun başına Lyon forması giyen Memphis Depay geçerken Fransa'dan oyuncunun tarzını bilen Yusuf Yazıcı, kaleci Uğurcan Çakır'ı uyardı.

Memphis Depay'ın kullandığı penaltıyı harika bir şekilde kurtaran Uğurcan Çakır'a, Yusuf Yazıcı'nın "Son ana kadar bekle kanka" dediği duyuldu.

"ONURLU BİR DUYGU"

Maçın ardından yaptığı açıklamada, milli formayı giydiği için gururlu olduğunu vurgulayan Uğurcan, "Çocukluktan beri hayalini kuruyorum Milli Takımın. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum. Çok gururluyum" diye konuştu.

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