Türkiye Hokey Federasyonu toplantısı online yapıldı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, online gerçekleşen toplantıda mevzuatlardaki son değişiklikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Federasyon Başkanı Sadık Karakan'ın da yer aldığı görüşmeye antrenör, hakem ve sporcular evlerinden katıldı.

Kovid-19 salgınının spor faaliyetlerine etkilerinin görüşüldüğü toplantıda il temsilcilerinin görev, sorumluluk ve yetkileri, il hakem kurullarının son çalışmaları ile teknik konular değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, sporcu ve antrenörlerle düzenli görüştüklerini ifade etti.

Salgın nedeniyle çalışmalarına bir süre daha online devam edeceklerine dikkati çeken Karakan, "Bugünkü toplantıda katılımcılarımızla yaptığımız ve yapacağımız çalışmalara dair konuştuk. Bazı planlamalar yaptık. Sorularını cevapladık. Önümüzdeki dönemde de inşallah online eğitim söyleşilerine başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu