Türkiye Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi Türkiye-Hırvatistan maçı detayları

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde 3. haftadaki üçüncü maçında Brezilya’yı 3-0 mağlup ederek organizasyondaki 8. galibiyetine imza attı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde grup etabındaki son maçına pazar günü çıkacak. Peki, Türkiye Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN VOLEYBAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde grup etabındaki son maçı Türkiye-Hırvatistan maçı 2 Temmuz Pazar günü TSİ 09.00’da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresi olarak yayımlanacak.

Milliler, 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD’nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.