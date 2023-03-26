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Türkiye-Hırvatistan maçına İsveçli hakem

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#A Milli Takım#EURO 2024 Elemeleri#Hakem
Türkiye-Hırvatistan maçına İsveçli hakem
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 12:32

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg'in yöneteceği açıklandı.

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A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenmiştik.

Hırvatistan mücadelesi 28 Mart Salı günü saat 21:45'te oynanacak.

Ekberg’in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri de Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert (VAR) ile Mike Pickel (AVAR) olacak.

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#A Milli Takım#EURO 2024 Elemeleri#Hakem

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