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Canlı: Türkiye Hırvatistan (FIVB Voleybol maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Hırvatistan#Milli Takım
Canlı: Türkiye Hırvatistan (FIVB Voleybol maçı)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 13:58

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Hırvatistan, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. 

Üçüncü set oynanıyor

Türkiye: 0

Hırvatistan: 0

İlk set sonucu: Türkiye 25-14 Hırvatistan

İkinci set sonucu: Türkiye 25-12 Hırvatistan

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu dördüncü mücadelesinde Türkiye, Hırvatistan ile karşılaşıyor. Saat 18.30'da başlayan mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebiliyor.

Millilerin B Grubu’ndaki maç programı ise şu şekilde:

01 Ekim Cumartesi TSİ 21.30 Türkiye-Polonya(UA-S)

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#Türkiye#Hırvatistan#Milli Takım

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