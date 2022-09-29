Canlı: Türkiye Hırvatistan (FIVB Voleybol maçı)

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.
Üçüncü set oynanıyor
Türkiye: 0
Hırvatistan: 0
İlk set sonucu: Türkiye 25-14 Hırvatistan
İkinci set sonucu: Türkiye 25-12 Hırvatistan
TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu dördüncü mücadelesinde Türkiye, Hırvatistan ile karşılaşıyor. Saat 18.30'da başlayan mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebiliyor.
Millilerin B Grubu’ndaki maç programı ise şu şekilde:
01 Ekim Cumartesi TSİ 21.30 Türkiye-Polonya(UA-S)