Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Güney Kore çeyrek final maçında büyük heyecan!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu. Filenin Sultanları, Güney Kore’yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Asya temsilcisi Güney Kore ile 4 Ağustos Çarşamba günü mücadele verecek. Karşılaşmadan Filenin Sultanları galip ayrılmak için ciddi performans gösterecek.

TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

TÜRKİYE RUSYA MAÇI ÖZETİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi.

Maça çok iyi servis atarak başlayan Rusya Olimpiyat Komitesi, bu sayede 13-9'luk üstünlük sağladı ve Türkiye'ye molayı aldırdı. Meryem Boz'un sayılarına rağmen Federotseva'nın servislerde Goncharova ve Stratseva'yla pasör çaprazından sayılar bulan Rusya Olimpiyat Komitesi, seti bitirmeye 24-17'lik skorla yaklaştı. Son bölümde çok iyi servis atan ve bloklarda başarılı olan "Filenin Sultanları", üst üste 4 sayı almasına rağmen ilk set 25-21 kaybetti ve Rusya Olimpiyat Komitesi maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette rakibinin etkili servislerinde manşet almakta zorlanan milli takım, 9-4 geriye düştü. File önünde etkisiz olan ve 16-9 geriye düşen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tuğba Şenoğlu'nun sayılarıyla farkı 1'e indirdi: 18-17. Tuğba'nın etkili servisleriyle milliler, 23-21 öne geçti. Milliler, seti 25-23 alarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Meryem Boz'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 15-13'lük üstünlük kurdu. Setin sonunda iyi servis atan ay-yıldızlı ekip, seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin başından itibaren iyi servis atan Rusya Olimpiyat Komitesi, rahat bir oyun çıkardığı seti 25-15 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Beşinci ve son sete iyi başlayan Türkiye oldu. Saha değişimine 8-3 önde giden ay-yıldızlı ekip, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.