Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Güney Kore çeyrek final maçında büyük heyecan!
Türkiye Güney Kore çeyrek final voleybol maçı için geri sayım başladı. Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek Tokyo 2020'de çeyrek finale galibiyetle yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız Güney Kore ile eşleşti. B Grubu'nu 3. sırada bitiren Filenin Sultanları A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle çeyrek finalde nefes kesen mücadeleye sahne olacak. Türkiye Güney Kore voleybol maçı canlı yayında naklen ekranlara gelecek. Gözler şimdi Tokyo Olimpiyatları 2021 Türkiye Güney Kore voleybol maçında. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair bilgiler.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu. Filenin Sultanları, Güney Kore’yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Asya temsilcisi Güney Kore ile 4 Ağustos Çarşamba günü mücadele verecek. Karşılaşmadan Filenin Sultanları galip ayrılmak için ciddi performans gösterecek.
TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.
Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
03.00 Türkiye-Güney Kore
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
11.00 Sırbistan-İtalya
15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi
TÜRKİYE RUSYA MAÇI ÖZETİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi.
Maça çok iyi servis atarak başlayan Rusya Olimpiyat Komitesi, bu sayede 13-9'luk üstünlük sağladı ve Türkiye'ye molayı aldırdı. Meryem Boz'un sayılarına rağmen Federotseva'nın servislerde Goncharova ve Stratseva'yla pasör çaprazından sayılar bulan Rusya Olimpiyat Komitesi, seti bitirmeye 24-17'lik skorla yaklaştı. Son bölümde çok iyi servis atan ve bloklarda başarılı olan "Filenin Sultanları", üst üste 4 sayı almasına rağmen ilk set 25-21 kaybetti ve Rusya Olimpiyat Komitesi maçta 1-0 öne geçti.
İkinci sette rakibinin etkili servislerinde manşet almakta zorlanan milli takım, 9-4 geriye düştü. File önünde etkisiz olan ve 16-9 geriye düşen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tuğba Şenoğlu'nun sayılarıyla farkı 1'e indirdi: 18-17. Tuğba'nın etkili servisleriyle milliler, 23-21 öne geçti. Milliler, seti 25-23 alarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette Meryem Boz'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 15-13'lük üstünlük kurdu. Setin sonunda iyi servis atan ay-yıldızlı ekip, seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü setin başından itibaren iyi servis atan Rusya Olimpiyat Komitesi, rahat bir oyun çıkardığı seti 25-15 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.
Beşinci ve son sete iyi başlayan Türkiye oldu. Saha değişimine 8-3 önde giden ay-yıldızlı ekip, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.