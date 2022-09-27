CANLI: Güney Kore - Türkiye maçı | Filenin Sultanları FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda galibiyet arıyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Güney Kore ile karşılaşıyor.

GÜNEY KORE 0-2 TÜRKİYE

Üçüncü set oynanıyor: 7-19

İkinci set sonucu: 13-25

İlk set sonucu: 14-25

Filenin Sultanları maça bu 6 ile başladı;



Cansu Özbay

Ebrar Karakurt

Saliha Şahin

Eda Erdem

Zehra Güneş

Simge Aköz (L)

Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanan ve TSİ 15.00'te başlayan mücadelenin skor bilgilerini canlı olarak takip edebilirsiniz.

Güney Kore - Türkiye mücadelesi, TRT SPOR’dan canlı olarak yayınlanıyor.

B GRUBU'NDA 5 RAKİBİMİZ VAR

Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

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Milliler, B Grubu’ndaki ilk maçını Hollanda’nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya’nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Millilerin B Grubu’ndaki maç programı şu şekilde:

27 Eylül Salı TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül Çarşamba TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan

01 Ekim Cumartesi TSİ 21.30 Türkiye-Polonya(UA-S)