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Türkiye Basketbol 1. Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte tarih bilgisi

#Türkiye Basketbol 1. Ligi#Türkiye Basketbol 1. Ligi Maçları
Türkiye Basketbol 1. Ligi maçları ne zaman başlıyor İşte tarih bilgisi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Ligde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 1 Ekim'de Antalya Güneşi'ni konuk edecek. Saat 18.00'de oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak. İşte, Türkiye Basketbol 1. Ligi yeni sezonu hakkında bilgiler...

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Ligi ilk sırada şampiyon tamamlayan ekip bir sonraki sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazanacak. 2. ve 9. sıradaki 8 takım ise play-off müsabakaları oynayarak bir üst lige yükselmek için mücadele edecek. Sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler ise bir alt lige düşecek. TBL'de her hafta iki müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.

Ligde yeni sezonun ilk hafta programı şöyle:

1 Ekim Cuma:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Güneşi (Kurtdereli)

2 Ekim Cumartesi:

14.00 BUDO Gemlik-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Akhisar Belediye)

17.30 TED Ankara Kolejliler-Samsunspor (TOBB ETÜ)

3 Ekim Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Mamak Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

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17.30 Fethiye Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Fethiye Beşkaza)

4 Ekim Pazartesi:

16.00 Sigortam.Net-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Cebeci İBB)

 

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