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Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde 330 madalyaya ulaştı

#Spor#Avrupa Güreş Şampiyonası#Güreş
Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde 330 madalyaya ulaştı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 4’üncü günü müsabakaları tamamlandı.

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Milli sporcular, serbest stil erkekler ve kadınlarda toplam 4 altın, 1 gümüş, 4 de bronz madalya kazandı.

Bu arada 2022 Avrupa Şampiyonası’nda alınan bu madalyalarla, bu organizasyon tarihinde Türkiye 330 madalyaya ulaştı. Türkiye Avrupa Şampiyonası tarihinde bundan önce 99 altın, 87 gümüş ve 135 bronz madalya kazanmıştı.

Milliler, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda şu ana kadar şu sporcularla kürsüye çıktı:

KADINLAR:

76 kilo Yasemin Adar Yiğit (Altın)

50 kilo Evin Demirhan Yavuz (Altın)

55 kilo Bediha Gün (Bronz)

ERKEKLER SERBEST STİL:

92 kilo Feyzullah Aktürk (Altın)

125 kilo Taha Akgül (Altın)

61 kilo Süleyman Atlı (Gümüş)

65 kilo Recep Aktaş (Bronz)

79 kilo Muhammet Akdeniz (Bronz)

86 kilo Osman Göçen (Bronz)

Milli sporcular, yarın kadınlarda 1 altın, 3 de bronz madalya için mindere çıkacak. Ay-yıldızlı sporcuların iddialı olduğu bir başka stil olan grekoromende de mücadeleler ise yarın başlıyor.

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#Spor#Avrupa Güreş Şampiyonası#Güreş

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