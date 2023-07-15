Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Milletler Ligi Türkiye ABD yarı final maçı yayın bilgileri

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’ndeki başarılarına her geçen yıl bir yenisini ekliyor. Bu yıl 5. kez düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde önceki gün, İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turnuvada her yıl yarı finale çıkan tek ülke olan ay yıldızlılar, ev sahibi ABD ile finale çıkmak için mücadele edecek. Peki, Türkiye ABD yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE- ABD VOLEYBAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yarı finalde rakibimiz ev sahibi ABD olacak. Türkiye - ABD yarı finali, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 03.30’da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

Salon: College Park Center

Hakemler: Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Elif, Gizem (L) (Ayça, Cansu, Derya)

İtalya: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi, Fersino (L) (Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 1 saat 5 dakika (22,21,22)